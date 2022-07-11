Подростка нашли мертвым на севере Петербурга

Подросток найден мертвым на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга нашли мертвого подростка. Около часа ночи 10 июля 2022 года старшая сестра 15-летнего мальчика нашла его мертвым в квартире дома на проспекте Художников и позвонила в полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушка, обнаружив брата, позвонила в экстренную службу и сказала, что подросток не дышит, весь синий. Что произошло, сестра не знала, - рассказал источник.

На место прибыли медики, сотрудники полиции и следственного комитета. Одни осмотрели тело подростка и направили его в морг для установления причины смерти.

Известно, что семья, где умер подросток, полная и благополучная. Сам умерший на учете нигде не состоял.

Следователи забрали телефон и компьютер погибшего. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.