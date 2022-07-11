31-градусная жара вернется в Петербург 12 июля

Жара вернется в Петербург 12 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не долго жители Санкт-Петербурга наслаждались приятной летней погодой. 12 июля 2022 года Северную столицу снова накроет знойная жара. Но теперь она придет не одна, а вместе с мощными ливнями, грозами и ураганным ветром. Об этом горожан предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед «Бурей». Днем 12 июля наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до 26-31 градусов, - сообщил синоптик.

Уже во второй половине дня на город обрушится стихия. Начнутся сильные ливни, грозы, град. При грозах поднимется шквальный ветер до 23-28 метров в секунду.

Добавим, что грозы ожидаются уже 11 июля. Однако без безумного ветра, а температура будет в пределах 23 градусов тепла.