Мужчина зарезал любовника своей жены в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, убившего любовника своей жены Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ревнивый муж зарезал любовника своей супруги. Около часа ночи 11 июля 2022 года в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе дома 59 по проспекту Маршала Блюхера лежит мужчина в крови. На место выехала бригада скорой помощи и правоохранители.

- Медики скорой помощи переместили раненого в машину и начали проводить реанимационные действия. Однако он скончался не приходя в сознание, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя 20 минут, после того, как поступил звонок, в подъезде дома полиция задержала 33-летнего мужчину. Выяснилось, что он напал с ножом на своего соперника из-за измены жены. Личность погибшего еще устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.