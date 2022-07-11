Уборщица в Пулково украла брендовую одежду у пассажира, пока тот сидел в туалете

В Пулково пассажир лишился брендовых вещей, пока сидел в туалете. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работающую в Пулково уборщицу задержали за кражу мужского портфеля с брендовыми вещами. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО. Все произошло в туалете в пассажирском терминале аэропорта. Мужчина был в уборной и оставил без присмотра портфель, на него тут же положила глаз 61-летняя уборщица, уроженка Бурятии.

- Полицейские не обнаружили пропавшую вещь в столе находок. Позже стражи порядка установили, что сумку своровали в туалете. Уборщица быстро хотела распорядиться украденным имуществом, но портфель удалось забрать у женщины по месту ее жительства. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье за кражу, - рассказали в полиции.

Теперь уборщице грозит до пяти лет колонии. Под арест ее не поместили, отпустили под обязательство о явке. Ну а владелец портфеля понял, что за дорогими вещами нужно пристально следить.