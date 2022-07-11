МЧС предупредило о сильном шторме в Петербурге 12 июля

Спасатели предупредили о надвигающемся на Петербург шторме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей и гостей города о надвигающемся шторме. Ветер усилится в городе с ночи 12 июля 2022 года, а во второй половине дня и вовсе начнет сносить все на своем пути.

- 12 июля в Санкт-Петербурге ожидаются в первой половине ночи местами очень сильные ливневые дожди, во второй половине дня грозы, очень сильные ливневые дожди и град, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При грозе сила ветра будет достигать 23-28 метров в секунду, что по шкале Бофорта означает сильный шторм. В городе могут начаться разрушения, деревья вырвет вместе с корнем. На воде в это время и вовсе находиться опасно.

Напомним, что вместе со штормом в Петербурге вернется жара. Температура воздуха поднимется до 31 градуса.