Молния ударила в «Лахта Центр» во время грозы в Петербурге

Во время грозы молния ударила в «Лахта Центр» / Фото: Сергей Вячеслаев

Вечером 11 июля 2022 года в Санкт-Петербурге началась мощная гроза. Гром в некоторых районах гремел так, что все животные от страха попрятались под кровати, а молниями засвечивало все небо. Так, жители города стали свидетелями удара электричества в башню «Лахта Центра». Этот момент один из петербуржцев смог снять на фото.

- Только что так шарахнуло, аж кот под диван убежал и сигналки во дворе сработали. Я боюсь грозу, - рассказала одна из жительниц города.

Однако в ударе молнии в небоскреб нет ничего страшного. На верху башни есть громоотвод, который специально притягивает к себе разряды.

Напомним, что на этом грозы в Петербурге еще не закончились. 12 июля во второй половине дня жару собьет ливень, который будет сопровождаться грозой и градом.