Грибник встретил стадо кабанов под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом грибник встретил большую стаю кабанов. Это случилось рядом с деревней Проба во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина отправился за грибами. Однако его улов оказался небольшим, так как до него по этим же полянкам уже наведались лесные хряки. Об этом очевидец рассказал в соцсети 11 июля 2022 года.

- Один кабан остановился, посмотрел на меня, хрюкнул, и по его сигналу бег стаи ускорился. А мне не по себе было, хотя испугаться сильно не успел, - рассказал мужчина.

Грибник успел снять на видео убегающую стаю. По его словам, кабанов было около трех десятков, не меньше. Однако на кадры попали лишь несколько, и то вдалеке.

Напомним, что в лесах Ленобласти водятся дикие звери. Приближаться к ним может быть опасно. Поэтому лучше всего держаться от зверюшек подальше.