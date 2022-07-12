Более 15 мм дождя выпало в Петербурге во время ночной грозы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшим вечером в Санкт-Петербурге пошел ливень, который продолжался полночи. Дождь сопровождался мощной грозой, а в области даже выпал град. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, за ливень 11 июля в городе выпало более 15 мм осадков.

- На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя, - рассказал синоптик.

Что касается града, то порой его диаметр достигал 3-4 сантиметров, что совсем не мало и даже больно при попадании в тело.

В утреннее время 12 июля в Петербурге пока что затишье перед штормом. Температура воздуха поднимется до 30 градусов, но после трех часов дня все резко изменится, снова пойдет ливень, гроза и град.