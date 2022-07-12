День святых апостолов Петра и Павла отмечают в Петербурге

Петербург отмечает День святых апостолов Петра и Павла Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно с ними Северную столицу связывает многое. Так, город был заложен в 1703 году на Заячьем острове, а первой постройкой стала деревянная церковь Петра и Павла, где позже появился Петропавловский собор. В честь праздника 12 июля 2022 года в городе проходят богослужения.

- Апостолы Петр и Павел были первыми христианами. Они несли людям свет веры во многих землях, городах и странах. Испытав множество страданий и гонений, они приняли мученическую кончину. Их пример помогает нам сегодня твердо стоять на наших ценностях, главным хранителем которых всегда была Русская Православная Церковь, - отметил губернатор Александр Беглов.

В Петербург в честь праздника прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бодественная литургия состоялась в Императорском мемориальном соборе.