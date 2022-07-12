Снайпер рассказал, как убивал отдыхающих на озерах в Ленобласти

Снайпер из Ленобласти рассказал, как убивал людей на озерах Фото: принтскрин видео.

Снайпер из Ленобласти, который убивал отдыхающих на озерах вблизи деревни Васкелово, показал, как он это делал. Сотрудники следственного комитета провели ряд экспертиз. В том числе, они привели обвиняемого на место преступления, где он дал показания. Видео со следственного эксперимента следственный комитет опубликовал 12 июля 2022 года.

- Это место позиции, где я наблюдал и стрелял. Вот так присел, а они там шли прямо. Парень слева, а девушка справа, - рассказал 27-летний мужчина.

На счету задержанного один убитый и один серьезно раненный. Одного 33-летнего мужчину он застрелил в ночь на 3 июля на озере Гупуярви. Второе покушение снайпер совершил 9 июля у озера Лемболовское. Пуля попала мужчине в позвоночник и он сумел выжить.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Обвиняемого отправили в СИЗО до 3 сентября. Расследование продолжается.

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