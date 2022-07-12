Грузовик с песком перевернулся и засыпал легковушку на КАД в Петербурге

Грузовик с песком перевернулся и засыпал легковушку на КАД Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Грузовик с песком потерял равновесие и завалился на бок, попутно засыпав легковушку, которая ехала рядом. Авария произошла на съезде на Волхонское шоссе днем 12 июля 2022 года.

- Очередные гонки на грузовиках. ГИБДД обратите на этих ушлепков внимание. Вытворяют дикую дичь! Это очень опасно, - возмутился один из пользователей сети.

Как именно произошла авария, очевидцы не уточняют. Есть ли пострадавшие в результате ДТП, также не сообщается. Однако легковушке явно не повезло.

-В 14:00 ехал в город, еще лежал, сейчас проехал, вроде уже нет, но плотно на съезд в Володарку, - предупреждают друг друга водители.