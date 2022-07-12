В Петербурге растет число долгостроев

Сроки переноса сдачи новостроек в Петербурге выросли до 4,5 месяцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге и Ленинградской области растет число долгостроев. Как отмечают эксперты отрасли, за последнее время заметно вырос срок переноса времени сдачи готового объекта. С начала года этот показатель вырос с 3,3 до 4,5 месяцев. Самих объектов с отсрочкой тоже стало больше.

- Сроки срываются не потому, что застройщики жулики. Стройка — большой риск, приходится прогнозировать все на несколько лет вперед. В том числе, курсы валют, цены на материалы, отношения с местными властями, законы и так далее, - приводит слова участников рынка «Деловой Петербург».

А сейчас прогнозировать будущее, в том числе строительную политику Федерального центра, достаточно непросто.

Что касается Ленинградской области, где, в особенности соседних с Петербургом районах, идет активное строительство, то там ситуация еще хуже. В среднем сроки сдачи жилья сдвигаются почти на девять месяцев.

Однако это общий показатель «по больнице», на который влияет заметное число проблемных объектов, тогда как добросовестные застройщики сроки стараются не срывать.

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