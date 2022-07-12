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Общество12 июля 2022 14:01

Белые ночи закончились в Петербурге

Однако длинные и светлые вечера будут радовать горожан еще до конца июля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге закончились белые ночи

В Петербурге закончились белые ночи

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закончились белые ночи. Официальный период этого прекрасного времени длится с 11 июня по 2 июля. Однако это не значит, что в Северной столице стало резко тепло. Хоть основное время белых ночей и подошло к концу, какое-то время в городе еще будут длинные светлые вечера, а солнце уходить за горизонт лишь к 11 часам вечера.

- Нет четкого критерия, когда они начинаются и когда заканчиваются. Общепринято, что самая короткая ночь в Петербурге с 21 на 22 июня. Получается, что месяц до и месяц после этой даты еще светло и длятся белые ночи. Выходит, что еще до конца июля в Петербурге будет светло вечерами, - рассказал "КП-Петербург" метеоролог Юрий Куткевич.

В действительности наслаждаться прогулками светлыми вечерами можно будет еще до 19 июля. А в августе вечера станут уже темными, как и по всей стране.