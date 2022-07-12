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Авто12 июля 2022 16:12

Репетиции парада ко Дню ВМФ ограничат движение в центре Петербурга

Машины будут останавливать вечером 14, 19 и 21 июля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Репетиции парада ограничат проезд в центре города. Фото: ДОДД СПб

Репетиции парада ограничат проезд в центре города. Фото: ДОДД СПб

Репетиции ко Дню военно-Морского флота России, главный парад которого пройдет в Петербурге, остановят движение транспорта в центре Северной столицы. О неудобствах водителей заранее предупреждает Дирекция по организации дорожного движения (ДОДД).

- В связи с проведением репетиций Главного Военно-морского парада вводится временное прекращение движения в период с 19.00 до 22.00 часов 14 июля, с 19.00 до 23.00 часов 19 и 21 июля, - сообщает пресс-служба ДОДД.

Ограничения касаются Адмиралтейской набережной, Сенатской площади на участке от Английской набережной до Конногвардейского бульвара. А также самой Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста. Плюс перекрыт в указанное время будет Адмиралтейский проезд.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут поездки в дни репетиций.

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