Шесть тысяч человек остались без света из-за урагана в Ленобласти

Жители Ленобласти остались без света из-за урагана.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Шесть тысяч жителей Ленинградской области остались без света из-за разгула стихии. Штормовой ветер валил деревья и обрывал провода. Сейчас их восстановлением занимаются аварийные бригады.
- Ураган оставил без света около шести тысяч человек в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах. 120 специалистов «Ленэнерго» и 35 единиц спецтехники уже восстановили электроснабжение трети поврежденных линий, - сообщает пресс-служба администрации областного правительства.
Ремонтные работы продолжаются, энергетики запитывают социальные объекты на резервные линии и подключают к дизель-генераторам.
Электроснабжение большей части жилых домов планируют завершить до ночи.
Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.