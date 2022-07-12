Шесть тысяч человек остались без света из-за урагана в Ленобласти

Жители Ленобласти остались без света из-за урагана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шесть тысяч жителей Ленинградской области остались без света из-за разгула стихии. Штормовой ветер валил деревья и обрывал провода. Сейчас их восстановлением занимаются аварийные бригады.

- Ураган оставил без света около шести тысяч человек в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах. 120 специалистов «Ленэнерго» и 35 единиц спецтехники уже восстановили электроснабжение трети поврежденных линий, - сообщает пресс-служба администрации областного правительства.

Ремонтные работы продолжаются, энергетики запитывают социальные объекты на резервные линии и подключают к дизель-генераторам.

Электроснабжение большей части жилых домов планируют завершить до ночи.

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