Дополнительные поезда между Петербургом и Минском начнут ходить с 14 июля

Между Петербургом и Минском запустили дополнительные поезда на лето Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Между Санкт-Петербургом и столицей Белорусии запустили дополнительные поезда. Они будут курсировать до конца лета. Первый поезд из Минска отправится в Северную столицу 14 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

- Из Минска поезд № 250/249 будет отправляться с 14 июля по 25 августа 2022 года по четвергам в 19:15 и прибывать в Санкт-Петербург по пятницам в комфортное для туристов утреннее время 9:20, - рассказали в пресс-службе.

В обратном направлении поезда будут курсировать с 17 июля по 28 августа по воскресеньям. Из Петербурга состав отправится в 20:40 часов, а прибудет в Минск на следующее утро в 10:21 часов.

По пути поезда будут делать остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.