Порностудию с детьми обнаружили в Петербурге

В Петербурге нашли порностудию, где снимали детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли порностудию, где снимали детей. Организаторами оказались женщина 43 лет, а также 71-летний пенсионер. Съемки запрещенного порно они проводили в Приморском районе, сняв специально для этого квартиру в жилом доме. Подозреваемых задержали днем 12 июля 2022 года. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой 12 июля 2022 в 16:40 у дома 45 корпус 2 по улице Мебельная по данному факту была задержана гражданка 1978 года рождения а также в этот же день был задержан 71 летний пенсионер. Указанные лица были полностью изобличены и дали признательные показания в вышеуказанных преступлениях, - рассказал источник.

Сколько именно жертв среди детей было у порнодельцов, не уточняется. Также не указывается время, сколько функционировала эта студия.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается.