Главный синоптик предупредил о возвращении гроз в Петербург 14 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минувший день в Санкт-Петербурге выдался дождливым. 12 июля 2022 года во время ливней в городе выпало более четверти месячной нормы осадков. 13 июля будет теплым и солнечным, но уже в четверг, 14 июля, в Северную столицу вернутся грозы. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Сегодня тихий теплый летний день в Санкт-Петербурге, да и по Ленинградской области тоже. Поэтому отдыхаем от всех погодных капризов. Ну а завтра днем с запада придут кратковременные дожди, местами с грозами, хотя это все мелочи по сравнению со вчерашним днем, - рассказал Колесов.

Также он отметил, что 12 июля метеостанция Осиновец зафиксировала шквальный ветер в 25 метров в секунду. Также на проспекте Косыгина выпал град.