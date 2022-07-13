Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2022 10:19

Крысы заполонили исторический район Петербурга

Жители Веселого поселка жалуются на полчища грызунов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жители Веселого Поселка жалуются по полчища крыс

Жители Веселого Поселка жалуются по полчища крыс

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Веселого Поселка - исторического района Санкт-Петербурга жалуются на полчища крыс. Грызуны заполонили дворы близ жилых домов, а также подвалы. Не стесняясь, крысы бегают по дворам и парадным, пугая жильцов. Об этом горожане рассказали 13 июля 2022 в социальных сетях.

- Сейчас это просто что-то страшное. Складывается ощущение, что они и в подъездах бегают, а, может, даже в квартирах нижних этажей, - передает слова местной жительницы "Мегаполис".

Девушка рассказала, что крысы начали появляться еще весной, но с каждым месяцем их становилось все больше.

Была ли предпринята какая-то борьба с грызунами, не сообщается. Однако, если попытки были, то успехом они не увенчались.

Пользователи соцсетей советуют жителям Веселого Поселка завести кошек во дворах, чтобы те устроили битву с грызунами.