Крысы заполонили исторический район Петербурга

Жители Веселого Поселка жалуются по полчища крыс Фото: СОЦСЕТИ

Жители Веселого Поселка - исторического района Санкт-Петербурга жалуются на полчища крыс. Грызуны заполонили дворы близ жилых домов, а также подвалы. Не стесняясь, крысы бегают по дворам и парадным, пугая жильцов. Об этом горожане рассказали 13 июля 2022 в социальных сетях.

- Сейчас это просто что-то страшное. Складывается ощущение, что они и в подъездах бегают, а, может, даже в квартирах нижних этажей, - передает слова местной жительницы "Мегаполис".

Девушка рассказала, что крысы начали появляться еще весной, но с каждым месяцем их становилось все больше.

Была ли предпринята какая-то борьба с грызунами, не сообщается. Однако, если попытки были, то успехом они не увенчались.

Пользователи соцсетей советуют жителям Веселого Поселка завести кошек во дворах, чтобы те устроили битву с грызунами.