На ремонт книжного магазина в Доме Зингера в Петербурге потратят 200 млн рублей

На ремонт книжного магазина в Доме Зингера в Петербурге обойдется в 200 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Доме Зингера, где десятки лет находился знаменитый Дом книги, скоро начнется ремонт. Прежних владельцев книжного магазина выселили в этом году. Однако ЗАО "Зингер" уже заключил новый договор субаренды помещений до 2047 года. Об этом 13 июля 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Когда читатели зайдут в магазин, первое что они увидят – это книги. Задача – уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей, - рассказал Пиотровский.

Стиль модерна в здании сохранится. В помещении магазина сделают профессиональное освещение, а мебель будет выполнена из дерева и латуни. По предварительной смете, все работы с учетом заказа мебели обойдутся в порядка 200 миллионов рублей.

Пиотровский подчеркнул, что магазин представит широкий ассортимент книг петербургских и небольших издательств, а также много книг об искусстве.