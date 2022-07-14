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Дом. Семья14 июля 2022 7:20

Двух спасенных в Петербурге нерп выпустили в Ладожское озеро

Ластоногих в тяжелом состоянии нашли в городе в мае
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Нерпы Обухов и Аптекарь вернулись «домой» в Ладогу / Фото: Водоканал

Нерпы Обухов и Аптекарь вернулись «домой» в Ладогу / Фото: Водоканал

Еще две нерпы, которые были спасены в Санкт-Петербурге, вернулись домой в Ладожское озеро. 13 июля 2022 года состоялся выпуск нерпят Обухов и Аптекарь. Малыши появились в Центре помощи морским млекопитающим в мае этого года. Оба были в истощенном состоянии и нуждались в лечении.

- Нерпят нашли прямо в черте города. Одного на Аптекарской набережной, второго - на берегу у проспекта Обуховской Обороны, - рассказали в "Водоканале".

Малыши радостно ринулись домой / Фото: Водоканал

Малыши радостно ринулись домой / Фото: Водоканал

На протяжении двух месяцев ластоногих откармливали в Центре, чтобы ни окрепли и смогли выжить в холодных водах Ладоги.

Выпуск нерп прошел успешно. Увидев родные края, малыши бросились в воду и радостно уплыли в самостоятельную жизнь.

В 2022 году в Центр поступили пять нерп и четыре тюленя. Всех тюленей после лечения уже выпустили в Финский залив. Также недавно в Ладогу вернулся нерпа Ося, который был найден возле Осиновецкого маяка.