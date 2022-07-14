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Звезды14 июля 2022 11:40

Костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel подарили Эрмитажу

Жакет с шортами и высокими ботфортами стал первым экспонатом музея от Chanel
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Эрмитажу подарили костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel / Фото: Эрмитаж

Эрмитажу подарили костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel / Фото: Эрмитаж

Государственному Эрмитажу подарили костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel. Экстравагантное одеяние было выполнено в модном доме в 2014 году по эскизам знаменитого модельера. Его владелицей была Ольга Сыроватская, которая решила передать необычный комплект в дар музею. Об этом в Эрмитаже рассказали 14 июля 2022 года.

- Я приобрела этот костюм в 2015-м году, и с тех пор ни разу его не надевала. Недавно я решила передать наряд в те руки, которые будут его достойно оберегать. Я невероятно счастлива стать частью истории и сделать вклад в культурное развитие нашей страны, - рассказала Ольга.

Костюм был представлен на показе в 2014 году / Фото: Эрмитаж

Костюм был представлен на показе в 2014 году / Фото: Эрмитаж

Комплект состоит из дамского жакета, шорт с подобием юбки, а также высоких ботфортов. Комплект был представлен на показе показе Chanel Pre-Fall 2015 «Métiers d’Art Show» осенью 2014 года.

Это первый костюм Chanel в коллекции Эрмитажа. Он станет дополнением к экспозиции других костюмов музея, в которую входят одеяния со времен Петра Первого.