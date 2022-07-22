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Общество22 июля 2022 8:29

Некачественное мясо обнаружил Роспотребнадзор в магазинах Петербурга

Продукция не соответствовала по микробиологическим показателям
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Некачественное мясо обнаружили в магазинах Петербурга

Некачественное мясо обнаружили в магазинах Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге управление Роспотребнадзора отчиталось о контроле качества мяса и мясной продукции за первые полгода 2022 года. За шесть месяцев специалисты взяли и исследовали более 1,6 тысячи проб. Некачественное мясо все же было обнаружено. Об этом в управлении рассказали 22 июля 2022 года.

- Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 3,1 процентах исследованных проб, - рассказали в ведомстве.

Что касается остальных показателей, то они все оказались в норме. Также ни в одном мясе не было обнаружено ГМО, повышенное количество антибиотиков или радиоактивных веществ.

Все некачественное мясо было изъято из продажи. За выявленные нарушения по результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности.