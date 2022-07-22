Водитель внедорожника ударил в лицо инспектора ДПС в Петербурге

Водитель внедорожника напал на инспектора ДПС в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге водитель внедорожника ударил в лицо инспектора ДПС, который остановил его за нарушение правил езды. Вечером 21 июля 2022 года сотрудник дорожной полиции заметил, как на проспекте Маршала Жукова автомобиль "Вольво" в наглую повернул с крайнего правого ряда через две полосы на лево на улицу Маршала Захарова. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Еще только когда внедорожник начал поворачивать, инспекторы пытались вразумить водителя по громкой связи, мигали и сигналили ему. Но тот проигнорировал и перестроился в левый ряд. Повернуть окончательно ему не удалось, так как патрульная машина блокировала путь внедорожнику, - рассказали в полиции.

Инспектор подошел к водителю и потребовал у него водительские права. Но тот с локтя ударил стража порядка в лицо. Тут на помощь пришел второй инспектор. Водителя задержали и доставили в полицию.

Нарушителем оказался 49-летний мужчина, который живет на той улице, куда стремился повернуть. По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело, а также административное за нарушение ПДД.