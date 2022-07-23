В ГМЗ «Павловск» покажут букет из 2000 цветов, посвященный Петру I

На фестивале проведут экскурсии и прочтут сказки маленьким посетителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все выходные, 23 и 24 июля, в музее-заповеднике «Павловск» будет проходить фестиваль-прогулка «Императорский букет». Как рассказали в пресс-службе музея, посетителям покажут знаменитые цветники в Собственном саду, на Больших кругах Бренна, у Вольера и Розового павильона. Цветочные прогулки будут сопровождаться музыкой.

Главным объектом фестиваля назвали монументальную композицию «Царь-букет» из 2000 цветов, ее выставят в Храме Дружбы.

- В этом году грандиозный букет из более чем 2000 цветов посвящен 350-летию первого российского императора — Петра Великого. Тожественная атмосфера Храма Дружбы как нельзя лучше подходит для такой величественной композиции, а его прохлада позволит надолго сохранить красоту и аромат роз, пионов и гортензий, - рассказали в ГМЗ.

В ходе фестиваля гостям проведут экскурсии, а детям прочитают сказки.