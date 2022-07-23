Оранжереи Ботанического сада закрылись из-за жары

На следующей неделе по оранжереям проведут прогулки и экскурсии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утренняя жара в Петербурге внесла коррективы в работу Ботанического сада БИН РАН. Как сообщается на официальной странице сада ВКонтакте, из-за зноя для посетителей закрылись оранжереи.

- Внимание! 23 июля оранжереи закрыты из-за жары, - говорится в сообщении.

По той же причине оранжереи закрывались и в пятницу, 22 июля. В этот день в город вернулась устойчивая жара до +28.

Тех, кто уже успел купить в оранжереи электронный билет и собирался выезжать из дома, призвали не расстраиваться. Использовать уже приобретенный билет можно будет с завтрашнего дня в течение недели (кроме понедельника). Погода как раз станет прохладнее, и в закрытых оранжереях будет не так душно.

Во вторник и четверг, добавили в Ботаническом саду, по Субтроприческому оранжерейному маршруту пройдут прогулки, в среду и пятницу - экскурсии.