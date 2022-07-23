Петербург вошел в топ-15 регионов с «суперзарплатами» от 150 тысяч рублей

В этом рейтинге Петербург занял 15-ю строчку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург занял 15-ю строчку в рейтинге регионов, где работодатели предлагают своим соискателям "суперзарплаты" от 150 тысяч рублей. Топ городов и областей составили эксперты платформы по поиску работы HeadHunter Северо-Запад.

За первое полугодие этого года, рассказали эксперты, в России открыли 242 тысячи вакансий, работа на которых оценивалась так высоко. Самой щедрой на зарплаты оказалась Магаданская область, тройку лидеров замкнули Республика Саха и Чукотский АО. Петербург в этом рейтинге расположился ниже Бурятии, Тывы, Москвы и других регионов.

Чаще всего хорошую зарплату предлагали работникам консалтинга, таких предложений было 39 процентов от общего числа.

- Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент», «Добыча сырья», «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Строительство, недвижимость», - рассказали эксперты.