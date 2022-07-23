Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2022 15:15

11 школ и 26 детсадов введут в Петербурге до конца года

Одна из школ, на Комендантском проспекте, примет 1375 детей уже осенью
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Еще одну школу реконструируют, а третью - достраивают.

Еще одну школу реконструируют, а третью - достраивают.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца 2022 года в Петербурге введут в эксплуатацию 11 школ и 26 детских садиков. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на рабочем объезде Приморского района.

Так, например, в сентябре откроется школа №165 в ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте. Она рассчитана на 1375 детей, оборудована бассейном, лабораториями и кабинетами, где ребят будут дополнительно обучать журналистике, инженерии, моделированию. Школа сможет вести такие программы ценой совместной работы с НМИЦ им. Алмазова, ОДК-Климов и Курчатовским институтом.

- Благодаря сотрудничеству школ с вузами и колледжами, наличию хороших лабораторий выпускник этой школы сможет получать не только аттестат зрелости, но и первую профессию – лаборанта, - заявил Беглов.

Сейчас на объекте ООО "Нордстрой" завершаются работы по благоустройству и отделке. Строительство идет в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". По этой программе реконструировали школу на улице Маршала Захарова, строят школу на Промышленной улице и собираются приобрести в собственность города школу у предприятия Ручьи.