11 школ и 26 детсадов введут в Петербурге до конца года

Еще одну школу реконструируют, а третью - достраивают. Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца 2022 года в Петербурге введут в эксплуатацию 11 школ и 26 детских садиков. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на рабочем объезде Приморского района.

Так, например, в сентябре откроется школа №165 в ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте. Она рассчитана на 1375 детей, оборудована бассейном, лабораториями и кабинетами, где ребят будут дополнительно обучать журналистике, инженерии, моделированию. Школа сможет вести такие программы ценой совместной работы с НМИЦ им. Алмазова, ОДК-Климов и Курчатовским институтом.

- Благодаря сотрудничеству школ с вузами и колледжами, наличию хороших лабораторий выпускник этой школы сможет получать не только аттестат зрелости, но и первую профессию – лаборанта, - заявил Беглов.

Сейчас на объекте ООО "Нордстрой" завершаются работы по благоустройству и отделке. Строительство идет в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". По этой программе реконструировали школу на улице Маршала Захарова, строят школу на Промышленной улице и собираются приобрести в собственность города школу у предприятия Ручьи.