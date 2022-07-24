Пожар площадью 5 тысяч квадратных метров потушили в Металлострое

Пожар начался в 6 часов утра

Пожар в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга удалось потушить в 9:21. Сообщение о возгорании поступило еще в 6 утра. На место выехали спасатели - 90 человек личного состава и 21 машина.

- Площадь горения составила 5 тысяч квадратных метров. В 6:45 ранг пожара был повышен до №2, в 7:43 до №3. Только через два часа возгорание удалось локализовать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На месте пожара никто не пострадал. Известно, что горели производственные здания. Причина пожара пока не установлена.