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Общество24 июля 2022 8:37

Дворцовый мост развели из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

Некоторые центральные улицы города уже перекрыты
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Мосты разводят для репетиции морской части парада

Мосты разводят для репетиции морской части парада

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовый мост развели днем 24 июля из-за репетиции парада ко Дню ВМФ. Сам праздник пройдет только в следующие выходные, но Петербург к нему уже активно готовится. Это далеко не первая репетиция в этом месяце.

- Сенатская площадь перекрыта, набережная частично тоже. Дворцовый мост уже развели, под ним проплывают корабли, - передают очевидцы.

Набережную уже частично перекрыли

Набережную уже частично перекрыли

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поглазеть на репетицию парада на набережной собрались многие. Это хорошая возможность посмотреть на технику заранее, потому что в день самого парада пробиться к Неве будет практически невозможно.

Для праздника в Петербург уже прибыли корабли Северного флота, которые сегодня тоже участвуют в репетиции. Это, к примеру, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".