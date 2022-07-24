Фрегата заняла свое место между Дворцовым и Благовещенским мостами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корабли Северного флота прибыли в Петербург для участия в Главном морском параде, который состоится уже в следующие выходные. Сегодня, 24 июля, они уже находятся на репетиции парада, из-за которой разведены мосты в центре города.

- В параде примут участие атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен», - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Посмотреть на репетицию петербуржцы пришли рано утром Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фрегат можно увидеть сегодня с Адмиралтейской и Университетской набережных - он уже занял свое место между Дворцовым и Благовещенским мостами. Правда, часть набережной перекрыта, но только на первую половину дня, пока идет репетиция.