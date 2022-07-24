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Происшествия24 июля 2022 16:32

Школьницу на велосипеде сбили на парковке торгового центра в Петербурге

После ДТП девочку пришлось госпитализировать
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция

Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьницу, ехавшую на велосипеде по парковке торгового центра на проспекте Культуры в Петербурге, 23 июля сбила машина. 8-летняя девочка оказалась под колесами «Фольксвагена Таурег». За рулем автомобиля был 35-летний мужчина.

- Авария произошла в 12:40 у дома №1 по проспекту Культуры. В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Правоохранителям предстоит провести проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело по данному факту еще не возбуждено.