Школьницу на велосипеде сбили на парковке торгового центра в Петербурге

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьницу, ехавшую на велосипеде по парковке торгового центра на проспекте Культуры в Петербурге, 23 июля сбила машина. 8-летняя девочка оказалась под колесами «Фольксвагена Таурег». За рулем автомобиля был 35-летний мужчина.

- Авария произошла в 12:40 у дома №1 по проспекту Культуры. В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Правоохранителям предстоит провести проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело по данному факту еще не возбуждено.