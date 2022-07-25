Рыбаков унесло течением на озере Вуокса в Ленобласти

Спасатели спасли рыбаков с озера Вуокса в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области рыбаков унесло течением на озере Вуокса. Мужчины отправились на моторной лодке на озеро вечером 24 июля 2022 года. Однако в какой-то момент мотор сломался и они не смогли самостоятельно вернуться на берег. Тогда они позвонили спасателям и попросили о помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Вчера спасателям поисково-спасательного отряда города Приозерск поступила информация, что двое человек не могут вернуться на берег с акватории озера Вуокса из-за поломки мотора, - сообщили спасатели.

Сев в лодку, спасатели нашли рыбаков и помогли им вернуться на берег. В результате этого инцидента никто не пострадал.