Покупатель алкомаркета в Петербурге с одного удара вырубил мужчину, задевшего его плечом

Покупатель алкомаркета в Петербурге вырубил мужчину, задевшего его плечом Фото: принтскрин видео.

Покупатель алкомаркета в Санкт-Петербурге с одного удара вырубил мужчину, который пару раз случайно задел его плечом. Инцидент произошел 24 июля 2022 года. В каком именно магазине, не уточняется. Видео произошедшего попало в социальные сети.

- Покупатель алкомаркета не очень любит, когда его задевают другие покупатели, - прокомментировали видео.

На кадрах видно, как мужчина в голубых шортах и корзинкой для покупок на локте, разглядывает стеллаж с крепким спиртным. В это время рядом с ним стоит другой мужчина и разговаривает по телефону. Судя по всему, второй покупатель пьян, так как его немного пошатывает. В какой-то момент он чуть теряет равновесие и задевает мужчину в шортах. Тот резко, но пока словесно, реагирует на это. Спустя несколько секунд пьяный мужчина вновь чуть задевает плечом соседа. Тогда покупатель в шортах жестко отвечает прямым ударом кулаком прямо в голову, от чего оппонент немедленно падает на пол.

На помощь пострадавшему пришел продавец магазина. А мужчина в голубых шортах, так ничего и не купив, ушел.