Без вести пропавшую женщину две недели ищут в Петербурге

Без вести пропавшую женщину вторую неделю ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге уже почти две недели ищут женщину, которая пропала без вести в городе. Информация о поиске пенсионерки появилась в группе волонтеров "Лиза Алерт" 22 июля 2022 года. Известно, что женщина пропала еще 12 июля.

- Внимание! Помогите найти человека. В Петербурге пропала Лариса Зобнина. Женщине 58 лет. С 12 июля о ее местонахождении ничего неизвестно, - рассказали волонтеры.

Женщина ростом около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы у нее каштанового цвета, а глаза карие. Во что была одета в день пропажи тоже неизвестно.

Волонтеры сообщают, что им необходима помощь добровольцев. Всех, кто видел женщину, просят сообщить любую информацию по телефонам 8(800)700-54-52 или по номеру 112.