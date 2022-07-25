Двух человек сбили электрички под Петербургом

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования на железной дороге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом два человека погибли под колесами электричек. Одна трагедия произошла днем 24 июля 2022 года между железнодорожными станциями в городе Соснова Поляна и Сергиево. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-западному федеральному округу.

- 80-летняя женщина переходила пути в неположенном месте. При этом не реагировала на сигналы, которые подавал ей машинист. Несмотря на экстренное торможение, поезд все же сбил пенсионерку. Она погибла на месте, - рассказали в управлении.

Второй случай произошел около часа ночи на перегоне между станциями Волосово — Молосковицы Ленинградской области. Машинист поезда только успел увидеть слабый силуэт человека, который идет по путям. Он применил экстренное торможение, однако наезд был неизбежен. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

По обоим случаям проводятся проверки.