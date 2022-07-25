Пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей у управляющей компании после падения во дворе дома в Петербурге

По иску прокуратуры взыскано 300 тыс. рублей в пользу 80-летней петербурженки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей у управляющей компании, после того, как упала во дворе дома. Об этом 25 июля 2022 года рассказали в прокуратуре. Сам инцидент произошел зимой год назад в Курортном районе города.

- Днем 10 января 2021 года 80-летняя местная жительница шла к мусорному контейнеру по двору дома 8/1 по улице Борисова в Сестрорецке. Она поскользнулась на гололеде и упала, - рассказали в прокуратуре.

После пенсионерка обратилась в травмпункт, где выяснилось, что у женщине перелом левого бедра. Из-за этого ей пришлось сделать операцию. До сих пор пенсионерка испытывает боли и ограничена в движении.

Женщина обратилась в суд. Установлено, что уборкой во дворе дома занималась компания ООО "Агроторг". От возмещения ущерба компания отказалась. В итоге суд постановил выплатить пострадавшей пенсионерке 300 тысяч рублей.