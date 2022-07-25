Похороны погибшего в Приэльбрусье спортсмена из Петербурга пройдут уже сегодня

Похороны погибшего спортсмена пройдут в Кабардино-Балкарии. Фото: wrest.info

В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга назвали время и место прощания с Ахмедом Жилетежевым, трагически погибшим в Приэльбрусье. Жизнь 19-летнего парня оборвалась накануне, при восхождении на вершину в ущелье горы Бука-Баши Кабардино-Балкарии. Спортсмен, выступавший за Петербург, сорвался со скалы и упал вниз с огромной высоты. Когда его нашли спасатели, борец был уже мертв.

- Похороны Ахмеда Жилетежева пройдут сегодня, 25 июля, в селе Аргудан, Кабардино-Балкарская Республика, - сообщает пресс-служба борцовской федерации Петербурга.

В федерации также выражают соболезнования родным и близким спортсмена. «Комсомольская правда» присоединяется к словам скорби семье в связи с связи с невосполнимой утратой.

Напомним, что несчастный случай произошел во время учебно-тренировочного сбора, который юниорская сборная России по вольной борьбе проводит в Приэльбрусье.