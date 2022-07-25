Байкер сбил двух человек на переходе в Репино

В Репино байкер снес двух человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два молодых человека тяжело пострадали в результате утреннего ДТП с участием мотоцикла. На Зеленогорском шоссе в Репино пешеходов снес мотоциклист на «Ямахе». Сам он практически е пострадал, а вот обоих мужчин увезли на скорой помощи.

- В 9:25 в дежурную часть поступила информация о том, что на Зеленогорском шоссе у дома 5, на пешеходном переходе сбиты двое пешеходов, 1988 и 2002 годов рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, состояние обоих пешеходов тяжелое, сейчас за их жизни борются медики.

Обстоятельства аварии устанавливают дознаватели ГИБДД. Известно, что, по предварительным данным, мотоциклист был трезв.