Ленинградская область примет Чемпионат России по пахоте

Чемпионат по пахоте пройдет в Ленобласти. Фото: Администрация ЛО

Лучшие пахари соберутся в середине августа в Ленинградской области. Именно здесь пройдет уникальное мероприятие – 9-й Чемпионат России по пахоте! Специалистов-аграриев ждет в прямом смысле непаханое поле неподалеку от поселка имени Свердлова, что во Всеволожском районе.

- С 12 по 14 августа прямо посреди одного из лучших растениеводческих хозяйств Ленинградской области произойдет множество интересных событий, - интригует пресс-служба областной администрации.

Вместе с чемпионатом по пахоте власти региона решили провести выставку-ярмарку «Ленинградская аграрная неделя». Здесь запланировано все: и гастрономический фестиваль с продажей продукции фермерских хозяйств из разных регионов страны, и шоу с выступлением творческих коллективов народной песни и танца.

Для любителей поесть будет работать фуд-корт, жаждущим зрелищ покажут трактор-шоу, а для деловых людей предусмотрена отдельная программа с участием специалистов отрасли.