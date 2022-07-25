В шести районах Петербурга на неделе будут отключать горячую воду из-за испытаний

В шести районах Петербурга отключат горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители шести районов Петербурга в течение ближайшей недели будут поочередно сидеть без горячей воды. Причиной станут испытания теплосетей. Которые проводит ГУП «ТЭК СПб» в рамках подготовки к зиме.

- На этой неделе специалисты проверят на прочность тепловые сети в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах, -сообщает пресс-служба предприятия.

Посмотреть точные адреса работ можно на сайте ГУП «ТЭК СПб» в разделе «Оперативная информация», там же, в разделе «График отключений», есть находится информация о времени, на который тот или иной дом останется без горячей воды.

Во время испытаний в магистральные теплосети будет подаваться вода температурой 40 градусов под повышенным давлением. Это поможет найти слабые места и залатать их до зимы, чтобы не заниматься ремонтом потом.

Обо всех коммунальных авариях в районах можно сообщать по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93.