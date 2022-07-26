Новый подъезд к ЗСД появится в Приморском районе Петербурга

Новый путь к ЗСД появится в Приморском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном рассказали о планах развития дорог в Приморском районе, который является одним из крупнейших в городе. В будущем здесь появится новый удобный проезд к ЗСД за счет строительства продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Также в районе строятся и другие дороги. Об этом в городской администрации сообщили 26 июля 2022 года.

- На стадии планировки находится Южная улица, обсуждается заключение государственного контракта на проектирование и строительство транспортной развязки с М-32. Объект соединит Шуваловский проспект и Приморское шоссе, повысит транспортную доступность микрорайона "Юнтолово", - рассказали в Смольном.

Район активно строится в сторону Лахты и Юнтолово, также рядом находится Курортный район и крупные трассы - ЗСД и КАД. Поэтому новые магистрали М-32 и М-49 необходимы, чтобы разгрузить дороги, соединить Приморское шоссе, Планерную улицу, Комендантский проспект, КАД и другие крупные дороги района.