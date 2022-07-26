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Дом. Семья26 июля 2022 9:41

Мужчина спас котенка из Невы, спустившись к воде по трехметровой стене набережной

Неравнодушный зацепился за небольшие выступы в граните и достал тонущего малыша
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина спас котенка из Невы, спустившись по трехметровой стене набережной

Мужчина спас котенка из Невы, спустившись по трехметровой стене набережной

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина героически спал котенка из Невы. Все произошло в самом центре города. Гуляющие заметили маленькое животное, которое билось о стену высокой набережной. Течение в Неве сильное, а зацепиться котенку не за что. Тогда смелый прохожий бросился на помощь. Видео появилось в социальных сетях 26 июля 2022 года.

- На Университетской набережной неравнодушный мужчина спас котенка, тонущего в Неве. Мужчина спустился к воде и помог бедному животному выбраться из реки, - рассказали очевидцы в соцсети.

Мужчина, словно Человек-паук, спустился по стене набережной. Высота до воды была около трех метров. Парень как-то смог зацепиться на небольшие выступы в стене. Сначала котенок пытался ухватиться за ногу спасителя, но ему не хватило сил. Тогда мужчина спустился еще ниже и смог ухватить малыша.

Появился ли у котенка после этого дом, не сообщается. Но жить его точно спасена.