2,5 тысячи пар футбольных бутс пытались нелегально ввезти в Петербург

В Петербург привезли нелегальную партию бутс. Фото: СПТ

Почти 2,5 тысячи пар незадекларированных футбольный бутс нашли в партии спортивного товара петербургские таможенники. Нарушения обнаружились при досмотре контейнера, прибывшего по железной дороге из Китая в адрес фирмы из города на Неве.

- В транзитной декларации было указано, что из Китая прибыли коврики для йоги, теннисные мячи, сетки и очки для плавания, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Но более тщательный осмотр 11 тонн товара показал незадекларированный груз – 2480 пар бутс. По факту нарушения таможенники завели административное дело, судьба спортивной экипировки пока не определена.