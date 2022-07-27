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Авто27 июля 2022 7:09

Проезд по проспекту Стачек в Петербурге ограничат до сентября

Перекрытия связаны с реконструкцией водопроводной магистрали
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Реконструкция водопроводной магистрали ограничит движение на проспекте Стачек

Реконструкция водопроводной магистрали ограничит движение на проспекте Стачек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек идут работы по реконструкции водопроводной сети, что позволит переключить на новые сети более 20 зданий, в том числе поликлинику и районную администрацию. В связи с этим по проспекту Стачек будет ограничен проезд для автомобилей. Об этом сообщили 27 июля 2022 года в "Водоканале".

- Сейчас строители предприятия выполняют работы на участке проспекте Стачек от Кировского сквера в сторону улицы Трефолева, - сообщили на предприятии.

Все работы будут проходить с поэтапным перекрытием движения по проспекту, по одной полосе с каждой стороны. Сейчас уже завершены работы на участке от Швецова до Тихомировской, где восстанавливают асфальтовое покрытие на дороге;

Все работы на вышеуказанном участке закончатся в сентября, а после специалисты перейдут на другой участок.