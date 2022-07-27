Группа Little Big отменила тур по России

Little Big отменили тур по России / Фото: Youtube

Популярная группа из Санкт-Петербурга Little Big объявила об отмене тура по России. Об этом музыканты заявили в своих социальных сетях 27 июля 2022 года. Концерты планировались еще в прошлом году, однако все изменилось, когда участники коллектива уехали из России в Америку.

- Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура заявленного в прошлом году не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить нашу Родину и вас, - говорится в обращении группы.

Группа объявила об отъезде еще месяц назад. Известно, что музыканты уехали в Лос-Анджелес. По предварительным данным, уехали не все музыканты, а лишь Илья Прусикин и Софья Таюрская. Сергей Макаров и Антон Лиссов остались в Петербурге и продолжают давать концерты со своей группой Jane Air.