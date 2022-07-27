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Происшествия27 июля 2022 9:37

Пассажиры поймали педофила на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге

Педофил приставал к девочкам на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На станции метро "Чернышевская" в Петербурге пассажиры поймали педофила

На станции метро "Чернышевская" в Петербурге пассажиры поймали педофила

Фото: Олег ЗОЛОТО

На станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге пассажиры поймали педофила. Инцидент произошел 25 июля 2022 года. Пассажиры заметили, что мужчина пристает к двум маленьким девочкам в вагоне метро, и не дожидаясь, пока развратник сделает что-то плохое детям, скрутили его.

- На станции метро «Чернышевская» пассажиры задержали мужчину, совершившего в вагоне насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 13 и 14 лет, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Очевидцы скрутили развратника и передали его сотрудникам полиции, которые дежурили на станции. Им оказался 30-летний мигрант. Известно, что он нигде не работает, но имеет вид на жительство в России.

В отношении подозреваемого в педофилии возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится в изоляторе.