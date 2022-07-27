Реконструкцию теплосетей в Выборгском районе Петербурга закончат к 15 августа

Реконструкцию теплосетей в квартале Шувалово-Озерки завершат на два месяца раньше срока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Санкт-Петербурга заканчиваются работы по реконструкции теплосетей в квартале Шувалово-Озерки. Отмечается, что все работы завершатся уже к 15 августа 2022 года, что на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщили в Смольном.

- Опережение сроков в таких проектах дает дополнительные возможности для наладки оборудования, технической подготовки жилых домов и социальных объектов к новому отопительному сезону, а также для благоустройства территории на месте работ, - отметил губернатор Александр Беглов.

Специалисты уже заменили почти 9 километров сетей, которые обеспечивают теплом 25 жилых домов и три образовательных учреждения. Поэтому с наступлением холодов тепло в квартиры жильцам будет поступать быстро и надежно. В ходе работ были установлены трубы, которые прослужат без аварий около 30 лет.