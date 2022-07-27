Реконструируемый участок трассы «Скандинавия» могут сдать в эксплуатацию на год раньше срока

Трассу до Выборга от Петербурга должны реконструировать к осени 2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

20-километровый участок федеральной автотрассы «Скандинавия», который сейчас находится в стадии реконструкции, могут пустить в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Дорожники уже выполнили значительную часть работ и сейчас занимаются укладкой асфальта.

- Участок трассы с 80-го по 100-й километр может быть введен на год раньше срока, в середине октября 2022 года, - пишет «Коммерсант СПб» со ссылкой на источники в Росавтодоре.

Согласно контракту, этот этап работ, на отрезке между от развязки с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское, планировали завершить к 1 октября 2023 года.

Напомним, что реконструкция всей 168-километровой «Скандинавии» с расширением трассы с двух полос до шести (по три в каждую сторону) расписана до 2030 года. Однако основную часть от Петербурга до Выборга (134-й км) должны сдать к октябрю 2024 года. Оставшийся участок с обходом Выборга и до границы с Финляндией планирую сдать к осени 2029 и 2027 годов соответственно.