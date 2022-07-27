СПбГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира по версии ARWU-2022

СПбГУ вошел в сотню лучших мировых университетов по версии ARWU-2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский университет вошел в сотню самых лучших вузов мира в области автоматизации и управления. Рейтинг составлял известный Global Ranking of Academic Subjects — 2022 (ARWU). В этой сфере СПбГУ оказался в группе 76-100. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

- Также СПбГУ показал высокие результаты в математике. В этой области вуз занял место в группе 151-200. В эту же группу вошел Московский университет имени Ломоносова, - добавили в университете.

Остается на хороших позициях СПбГУ и в области металлургии и машиностроения, а также сохранил свое место в области наук о Земле.

Рейтинг ARWU составляется каждый год по 54 предметам. Петербургские вузы часто входят в эти списки среди самых лучших.